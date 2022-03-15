عطل يصيب عددًا من المواقع الحكومية بإسرائيل واشتباه فى هجوم إلكترونى

أصاب عطل عددًا من المواقع الحكومية في إسرائيل، وهناك اشتباه بتعرضها لهجوم إلكتروني.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المواقع عادت للعمل بعد وقت قصير من تعطلها، وأن شعبة الدفاع السيبراني في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للجيش تساعد في التحقيق في الحادث.



وأكد موقع "404" الإسرائيلي أن مزود الإنترنت في إسرائيل تعرض خلال الساعات الماضية لهجمات سيبرانية أدى لتوقف العديد من الخدمات بالإضافة إلى عدة مواقع حكومية، مرجحا أن يكون الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم.