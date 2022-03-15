الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عطل يصيب عددًا من المواقع الحكومية بإسرائيل واشتباه فى هجوم إلكترونى

هجوم إلكترونى
هجوم إلكترونى

أصاب عطل عددًا من المواقع الحكومية في إسرائيل، وهناك اشتباه بتعرضها لهجوم إلكتروني.
 

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المواقع عادت للعمل بعد وقت قصير من تعطلها، وأن شعبة الدفاع السيبراني في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للجيش تساعد في التحقيق في الحادث.


وأكد موقع "404" الإسرائيلي أن مزود الإنترنت في إسرائيل تعرض خلال الساعات الماضية لهجمات سيبرانية أدى لتوقف العديد من الخدمات بالإضافة إلى عدة مواقع حكومية، مرجحا أن يكون الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم.

إيران إسرائيل الإنترنت تعطل الحرس الثوري الإيراني تكنولوجيا المعلومات الحرس الثوري

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