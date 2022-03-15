الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

«حياة» تعيش في مستشفى الجذام منذ 50 عامًا (فيديو)

حياة
حياة

في مستعمرة الجذام بأبو زعبل الكثير من المرضى لكن هناك حالات لها حكايات خاصة، من بين تلك الحكايات السيدة «حياة هلال» وهي واحدة من أقدم نزلاء مستشفى الجذام، فقد تخطى عمرها السبعين، وتعيش بالمستشفى منذ أن كانت في العاشرة من عمرها.

كانت «حياة» تعيش في المنصورة مع أهلها، لكنها أصيبت بتدهور مفاجئ في حالتها الصحية، لتذهب إلى إحدى مستشفيات مدينتها وبعد إجراء عدة تحاليل تفاجأت كونها مصابة بمرض الجذام.

Screenshot_20220315-004320_Gallery-01

عندما اكتشفت حياة إصابتها بالجذام كان ذلك في زمن انتشرت به معلومات خاطئة عن هذا المرض، فقد كان الشائع عنه أنه مرض خطير وسريع العدوى والانتشار، لذلك تم تحويلها إلى مستشفى الجذام بأبو زعبل، لتقضي به فترة علاجها.

لم تكن تتوقع أنها ستقضي بقية حياتها في المستشفى، فعقب إصابتها لم تعد على تواصل مع ذويها، وانعزلت عن كل من تعرفهم بسبب خوف الجميع في ذلك الوقت من العدوى.

ومنذ تحسن حالتها قبل سنوات أصبحت «حياة» لا تقضي أيامها كاملة في المستشفى، بل تنتقل إلى بيتها من وقت لآخر، وهو في منطقة عزبة الصفيح التي على بعد نحو 5 كيلومترات عن المستشفى، لكن منزلها بسيط ويتكون من غرفة واحدة ولا يحميه سقف سوى بعض الأخشاب.

وخلال فترة علاجها بالمستشفى تعرفت حياة على شاب وأصر على الزواج منها، وبالفعل تزوجا وأنجبا طفلتين، ومنذ ذلك الحين وهي تعيش في منزلها بعض أيام الأسبوع بينما تنتقل إلى المستشفى.

Screenshot_20220315-004246_Gallery-01

ترى السيدة السبعينية أن المجتمع يقصي مرضى الجذام دون داعٍ، فالمرض ليس معديا وهي تتعامل مع أصحاء من جيرانها طوال حياتها ولم يتعرض أحد منهم للإصابة، وفي حالة الإصابة به يكون العلاج متاحا وسهلا عكس العقود الماضية، إضافة إلى أنه ليس وراثيا فقد أنجبت طفلتيها وهما من الأصحاء ولم يتعرضا للإصابة بالجذام.

تحلم «حياة» بأن تحصل على منزل أفضل من الذي تمتلكه حاليا، أو حتى تجديد المنزل ومدّه بالإمكانيات الأساسية مثل السقف ودورة مياه جديدة، أو الحصول على تلفاز تشاهده أثناء عدد الساعات الكبيرة التي تقضيها بالمنزل.

الجذام حياة المستشفى مستعمرة أبوزعبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

مصرع 4 من أسرة واحدة فى حريق بقرية مسهلة بالغربية

مصدر أمنى ينفى مزاعم قنوات الإرهابية بوجود تجمعات للمواطنين فى البراجيل

«البحوث الفلكية»: السبت 2 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك

«الأرصاد» توضح موعد انتهاء موجة الطقس البارد

التايجر ورقصة عيد ميلادها الأبرز.. أسباب تصدر عبير صبري تريند جوجل

النفط يهوى أكثر من 6% مع انحسار مخاوف الإمدادات وتزايد إصابات كوفيد فى الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إضراب عام فى النقب احتجاجًا على استشهاد أحد الشبان برصاص الاحتلال

وزير الخارجية الإسرائيلى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكرانى

الرئيس الأوكرانى يتحدث لأعضاء الكنيست الإسرائيلى.. الأسبوع المقبل