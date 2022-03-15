الليلة.. افتتاح معرض الفنان سلام يسري "40" بجاليري Art Talks

يفتتح في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بجاليري Art Talks، المعرض الفردي للفنان سلام يسري والذي يقام تحت عنوان "40"، وأربعون (40) هو عدد سنوات عمر الفنان سلام يسري.

يأخذنا المعرض الذي يحتوي على 15 لوحة و 20 رسمًا تخطيطيًا في تحقيق شخصي في ممر ذاكرة يسري. نابضة بالحياة وذات أضيق الحدود من الأعمال السابقة ، يأخذ أربعون (40) خطوة إلى الأمام من خلال دمج ما قد يسميه البعض الانحرافات التصويرية، والتي تشمل الاستطالات والتشوهات والشفافية. تظهر مجموعة أعماله الجديدة، بمستوى غير عادي من الصراحة العاطفية وتوظيف التشوهات التصويرية لصالح الأفكار التقليدية للجمال، نشاطًا يروي قصة طفولة ومراهقة عاشها في القاهرة في شقته فيصل، في مدرسة الفرير أو الكلية. كما يصور العديد من الأشخاص واللحظات التي أثرت في تربيته ومسار حياته المهنية.

ولد سلام محمود يسري حلمي في القاهرة عام 1982، والمعروف باسم سلام يسري، وهو أكثر من مجرد رسام. متعدد اللغات ومتعدد التخصصات في عمله، فهو منتج وصانع أفلام وثائقية وممثل ومخرج مسرحي وفنان وكاتب وملحن موسيقى وفنان تشكيلي.

تخرج سلام يسري مع مرتبة الشرف من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وتخصص في الرسم عام 2004. وبين عامي 2001 و 2007 ، عرض لوحاته في المعارض الجماعية بالكلية في القاهرة والعديد من المعارض الفردية في مصر وأوروبا. بعد ذلك ، أخذ استراحة لمدة 10 سنوات من العروض العامة وركز على صناعة الأفلام والإنتاج المسرحي. فقد في عام 2017 عاد سلام يسري لعرض لوحاته.

متأثرًا بشدة بحركة Jugendstil ، الفن الألماني الحديث.

سلام يسري رسام بارز بأسلوب فريد. إن إبداعاته المشحونة عقليًا ولوحاته الجذابة تحتضن التشوه المجازي ورفضًا قويًا لمعايير الجمال التقليدية (الأنثوية). بعد تحرره من القيود الأكاديمية الرسمية، يبحث يسري ليس فقط في الشكل البشري ولكن أيضًا في التفاعلات البشرية والتجارب والشهوانية. تضع أعماله الجريئة والمغامرة يسري في مكانة خاصة به منذ أن تم تكييف المشهد المحلي المعاصر بأسلوب تصويري معين تم إنتاجه مرارًا وتكرارًا من قبل فنانين مختلفين وعُرض على نطاق واسع على مدار السنوات الماضية.

في حين أن بعض الفنانين قد يتلاعبون بالتشوه، فإنهم يفتقرون إلى عفوية يسري وكثافته وعمقه، مما يجعل يسري خامًا وأصليًا. في هذا السياق، يجب فهم العفوية على أنها محاولة للتعبير عن روايات شخصية للغاية وأفكار ذات مغزى بدلاً من السرعة في الرسم. في الواقع يمضي يسري شهورًا في التفكير في مسار كل لوحة. يضع أفكارًا عشوائية على الورق، ويبني لوحة مصورة في ذهنه واستوديوه، ويخلق سلسلة ملموسة من الرسومات قبل إنتاج لوحاته.

أسس الفنان سلام يسري فرقة الطمي المسرحية في عام ٢٠٠٢ و مهرجان "كومبو مستقل" في ٢٠١٢. منذ عام ٢٠٠٤، عمل كمدير لعمليات مكتب شركة إيقاع للتوزيع والإنتاج الموسيقي بالقاهرة. أسس مشروع كورال في مايو ٢٠١٠، وهي مبادرة تدعو بشكل مفتوح الأفراد من المحترفين أو الهواة للمشاركة في ورش عمل للكتابة والتلحين الجماعي. وقد قام منذ ذلك الوقت بإدارة ورش عمل للإبداع الجماعي في مصر وفي الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.عمل أيضاً بمجال الدعاية والإعلان كرسام ومصمم ومخرج وله تجارب عِدّة في الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والأغاني المصورة.