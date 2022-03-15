الرئاسة الأوكرانية: بعض مطالب موسكو فى المفاوضات غير مقبولة

صرح نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني إيغور جوفكفا بأن بعض المطالب التي تطرحها موسكو في المفاوضات مع أوكرانيا "غير مقبولة" بالنسبة لكييف.

وقال المسؤول الأوكراني في تصريح لقناة ARD الألمانية: "نريد أن يكون من المستحيل أن يتكرر مثل هذا الوضع أبدا".

وأضاف أنه خلال المفاوضات مع موسكو تم طرح أفكار بشأن "الحل السلمي المحتمل، و الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا بعد وقف القتال".

واعتبر أن "بعض المطالب الروسية غير مقبولة على الإطلاق، و على سبيل المثال تلك التي تخص الأراضي"، مضيفا أنه بشأن البنود الأخرى "يمكن إجراء الحوار... و لكن بشرط أن تكون هناك ضمانات أمنية لأو كرانيا في المستقبل".