الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إلغاء قيود السفر بسبب كورونا فى بريطانيا

كورونا فى بريطانيا
كورونا فى بريطانيا

ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أنه سيتم إسقاط جميع قيود السفر المتبقية بسبب انتشار كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك اعتبارًا من وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من الارتفاع المقلق في الحالات ودخول المستشفيات.

ووافقت الحكومة البريطانية على إلغاء نماذج تحديد مواقع الركاب، واشتراط اختبار جميع الوافدين غير المطعمين، مع دخول التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم الجمعة القادم.

وسيتم أيضًا إلغاء فنادق الحجر الصحي، التي لم يتم استخدامها منذ إفراغ "القائمة الحمراء" للبلدان في ديسمبر الماضي، ولكنها ظلت في وضع الاستعداد اعتبارًا من نهاية مارس.

ومارس نواب حزب المحافظين وقطاع الطيران ضغوطًا على الحكومة لاتخاذ الخطوة قبل أبريل؛ نظرًا لإلغاء جميع القيود المحلية بالفعل.

وأعلن وزير النقل جرانت شابس، الإثنين، عن التغيير، مضيفًا أنه "سيعني مزيدًا من الحرية للمسافرين قبل عطلة عيد الفصح".

وسيتم الترحيب بالقرار من قبل صناعة السفر والرحلات، حيث أعلن مطار هيثرو، الإثنين، أن المسافرين جوًا عبر المطار لن يكونوا مطالبين بارتداء أقنعة اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية، وفيرجين أتلانتيك، إنهما تستعدان أيضًا لإلغاء شرط السفر على متن الطائرة عند السفر إلى وجهات لا تتطلب تغطية الوجه على الطائرات.

وقال مطار هيثرو، إنه سيظل يشجع الناس بشدة على الاستمرار في ارتداء الأقنعة في المطار، اعترافًا بأن الوباء لم ينته بعد، لكنه لم يعد مطلبًا ثابتًا، يعكس الممارسة حول وسائل النقل في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

بريطانيا لقاء الحكومة المملكة المتحدة قلق مستشفيات المحافظين المستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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