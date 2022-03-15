ذا ناشيونال: توقعات بتجاوز رأس المال الاستثمارى فى مصر المليار دولار

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إنه من المتوقع تجاوز استثمارات رأس المال الاستثماري في مصر مليار دولار في عام 2022، لاسيما وقد جذبت الشركات الناشئة المصرية 445 مليون دولار العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المكتسب في عام 2020.

وتابعت ذا ناشيونال: لقد قالت الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن استثمارات رأس المال الاستثماري في مصر تضاعفت أكثر من ثلاث مرات سنويًا في عام 2021 لتصل إلى 445 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز مليار دولار هذا العام.

وقال أيمن إسماعيل، الأستاذ المشارك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال ندوة عبر الإنترنت أمس الإثنين: "على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدنا نقطة تحول في الاستثمارات في الشركات الناشئة"، حيث "يزدهر مجال رأس المال الاستثماري بشكل كبير".

وأظهرت تقديرات الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الشركات المصرية الناشئة جمعت 85 مليون دولار في 2019 و141 مليون دولار في 2020.

وذكرت منصة بيانات بدء التشغيل “ماجنيت”، أن تمويل رأس المال الجريء للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع إلى 2.6 مليار دولار في عام 2021، كما شهدت الأسواق الأكثر نشاطًا في المنطقة - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر - صفقات ضخمة (أكثر من 100 مليون دولار) لكل منها.

وقالت ماجنيت: إن النظام البيئي المصري لرأس المال المغامر نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 109 في المائة بين عامي 2015 و 2021، وفي العام الماضي، استحوذت مصر على 15 في المائة من المعاملات و11 في المائة من رأس المال المنشور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما استحوذت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على 17 في المائة من الصفقات التي تم إغلاقها العام الماضي في البلاد كما قامت شركة "Global Ventures" باستثمارها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمساهمة أولية بقيمة 5 ملايين دولار في بنك Telda الرقمي المصري.

كما أعلنت سبع شركات ناشئة في مصر عن انطلاقها في عام 2021 - وهو أعلى معدل في عام واحد.

وقال باسل مفتاح، الشريك العام لشركة Global Ventures التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها - والتي استثمرت في شركات مصرية ناشئة: "إنها تخطط لإطلاق صندوق مخصص للتكنولوجيا المالية في مصر الأسبوع المقبل ومصر مكان للاستثمار وهناك الكثير من الفرص الرائعة".

وتابع: "هناك الكثير مما يحدث في مجال التكنولوجيا المالية في مصر ومصر سوف تحقق تقدم في جانب الشمول المالي للاستدامة.

وقال رافح صالح، الشريك المؤسس في شركة Cubit Ventures، وهي مؤسسة تمويل مشاريع في مراحلها الأولى تدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر، إن الفرصة في مصر هائلة وتابع: "نحن محظوظون و"لدينا أفضل ما في العالمين - كوننا دولة شرق أوسطية وبلد أفريقي".

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تتيح الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الدولية ، بينما توفر إفريقيا قاعدة استهلاكية ضخمة، وقال "هناك مجال كبير لمزيد من رأس المال.