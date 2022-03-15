كيف يؤثر الاكتئاب على الصحة الجنسية للرجل؟

يعتبر الاكتئاب من المشكلات النفسية التي باتت شريك رسمي للكثير من سكان هذا الكوكب، كما أنه من الامراض التي تتربع على المشكلات النفسية الأكثر تأثيرًا على صحة الإنسان.

ووفقًا لأخر الإحصائيات الواردة من منظمة الصحة العالمية، فالإكتئاب من الأمراض النفسية التي تؤثر على أكتر من 60% من الرجال حول العالم، فهو مرض ليس حكرًا على النساء فقط.

كما يمكن أن يؤثر الاكتئاب على جميع جوانب حياتك، بما في ذلك الحياة الجنسية، فلا يمكن للاكتئاب فقط أن يثبط الدافع الجنسي، ولكن بعض أدوية الاكتئاب قد تؤثر على الرغبة الجنسية حسبما ذكر الخبراء بموقع " UNC Health " الطبي.

أوضحت ماري كيميل، الطبيبة النفسية في UNC Health، حول الآثار التي يمكن أن يحدثها الاكتئاب على صحتك الجنسية وماذا تفعل حيال ذلك، حيث أكدت أن الصحة الجنسية هي مقياس للصحة العامة ولا يمكن تجاهلها.

العلاقة بين الاكتئاب والصحة الجنسية

قالت "كيميل"، يمكن أن يواجه كل من الرجال والنساء صعوبات في بدء ممارسة الجنس والاستمتاع به بسبب الاكتئاب، حيث يعاني ما يصل إلى نصف الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب غير المعالج من أعراض الضعف الجنسي، والتي يمكن أن تشمل ضعف الانتصاب وقلة النشوة الجنسية.

كما أن التوتر والقلق والشعور بالذنب وسوء الحالة المزاجية من الأعراض الشائعة للاكتئاب، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى انخفاض الرغبة الجنسية عند الرجال، ويمكن أن تؤثر من الناحية الفسيولوجية على قدرتك على الإثارة والوصول إلى النشوة الجنسية.

وأشارت "كيميل"، إلى أن التعب هو عرض شائع للاكتئاب وعائق آخر أمام ممارسة الجنس عند الرجال، فعندما تشعر بالإرهاق ، فأنت لا تشعر بالتواصل ، ومن الصعب أن تكون متحمسًا لشريكك حياتك.

كما يمكن أن يؤدي العجز الجنسي إلى الشعور بتدني احترام الذات وانعدام القيمة، مما قد يؤدي إلى زيادة القلق بشأن الجنس و تقليل المتعة الجنسية لك ولشريكك.

آثار مضادات الاكتئاب على الصحة الجنسية:

أكد الأطباء، أن انخفاض الرغبة الجنسية، هي أيضًا من الآثار الجانبية الشائعة لمضادات الاكتئاب، فإذا كنت لا تعالج اكتئابك، فسيؤثر ذلك على صحتك الجسدية، وصحتك العقلية، وعلاقاتك مع شريك حياتك.

وللمساعدة في معالجة هذه الآثار الجانبية، قد يحاول الطبيب من تخفيف الجرعة بالنسبة لأدوية الإكتئاب، بالإضافة إلى البحث عن البديل الأمن والفعال.