رفع 69 طن مخلفات خلال حملة مكبرة بالمنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة.

وأسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف ورفع 69 طن مخلفات وصيانة وتغيير وتركيب 16 كشاف كهربائي ولمبة ليد

وقال محمد سميح رئيس الوحدة المحلية لصفط الخمار، إن الوحدة المحلية بالقرية بمساعدة مسؤول التنظيم قامت برصد حالة تعدي على ارض زراعيه بمساحه 60 مترا بالشيخ عيسي وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأضاف رئيس القرية أن قسم الانارة واصل اعماله اليومية بصيانة و انارة الكشافات بقرية بني شيبة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنعا للحوادث كما قام قسم البيئة برفع 59 طنا من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية ومن الطريق العام على ترعة سري باشا و نقطة تجمع السلخانة بصفط الخمار ومن أمام مجمع المدارس بالعبيد و نقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي حفاظا على صحة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة

وأوضح أيمن حسانين رئيس حي جنوب المدينة أن حي جنوب المدينة تمكن من إزالة حالة بناء مخالف للقانون دور ثالث علوى بدون ترخيص على مساحة 50 متر بشارع لويس التابع لحى جنوب وإحالة المخالف للنيابة العامة بحضور محمود ابو كريشه نائب رئيس مركز ومدينه المنيا وقسم التنظيم والمتغيرات

وأشار أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية، إلى أنه تم تغيير 10 لمبات وتركيب 6 كشاف كهربائي جديد صوديوم بشوارع القرية كما تم رفع 10 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية وايضا من قرية طهنشا التابعة للوحدة المحلية ومن أمام الأزهر وترعة منتوت وتم تجريف وتسوية المدخل بالقرية.