الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 69 طن مخلفات خلال حملة مكبرة بالمنيا (صور)

حملات للنظافة والإزالة
حملات للنظافة والإزالة والإنارة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة.

275582475_2060064127504879_6925952002921662336_n

وأسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف ورفع 69 طن مخلفات وصيانة وتغيير وتركيب 16 كشاف كهربائي ولمبة ليد

275789858_2060060400838585_6244327761570475409_n

وقال محمد سميح رئيس الوحدة المحلية لصفط الخمار، إن الوحدة المحلية بالقرية  بمساعدة مسؤول التنظيم قامت برصد حالة تعدي على ارض زراعيه بمساحه 60 مترا بالشيخ عيسي وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة حفاظا على الرقعة الزراعية.

275891410_2060060244171934_4184927356160570136_n

وأضاف رئيس القرية أن قسم الانارة واصل اعماله اليومية بصيانة و انارة الكشافات بقرية بني شيبة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنعا للحوادث كما قام قسم البيئة برفع 59 طنا من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية ومن الطريق العام على ترعة سري باشا و نقطة تجمع السلخانة بصفط الخمار ومن أمام مجمع المدارس بالعبيد و نقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي حفاظا على صحة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة

275864940_2060059940838631_7550290480326240723_n

وأوضح أيمن حسانين رئيس حي جنوب المدينة أن حي جنوب المدينة تمكن من إزالة حالة بناء مخالف للقانون دور ثالث علوى بدون ترخيص على مساحة 50 متر بشارع لويس التابع لحى جنوب وإحالة المخالف للنيابة العامة بحضور محمود ابو كريشه نائب رئيس مركز ومدينه المنيا وقسم التنظيم والمتغيرات 

275908815_2060069557504336_3527931136279721308_n

وأشار أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية، إلى أنه تم تغيير 10 لمبات وتركيب 6 كشاف كهربائي جديد صوديوم بشوارع القرية كما تم رفع 10 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية وايضا من قرية طهنشا التابعة للوحدة المحلية ومن أمام الأزهر وترعة منتوت وتم تجريف وتسوية المدخل بالقرية.

275668406_2060070827504209_5063577155625108403_n
المنيا رفع 69 طن مخلفات إزالة حالتي تعدي تركيب وصيانة 16 كشاف ولمبة ليد أيمن حسانين الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

طرق الإبلاغ عن التجار لمواجهة احتكار السلع

دينا الشربيني تشوّق الجمهور لمسلسل «المشوار» برسالة جديدة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

وزارة الاتصالات تطلق الملتقى الأول لتأهيل وتوظيف ذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة