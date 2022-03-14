بحضور 600 طالب.. وزارة الاتصالات تستكمل ندواتها التوعوية بالتعاون مع جامعة أسوان

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من ندوات التوعية بالتعاون مع جامعة أسوان، بهدف تيسير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها بالشكل الأمثل في مجال التدريس والتعليم عبر التصاميم التعليمية وأعمال الجرافيك.

وحضر الندوات نحو 600 طالب وطالبة من الكليات المختلفة بالجامعة.



وجاء ذلك استكمالًا لأنشطة مسار التعلم الإلكتروني الخاص بمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسوان، بهدف تحقيق التنمية المجتمعية للمواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتولى فريق عمل المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني تنفيذ التدريب على مدار خمسة أيام، حيث تم تدريب 50 مدرسًا على أساسيات التعلم الإلكتروني ومهارات تصميم محتوى تعليمي باستخدام برنامج Storyline واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بُعد، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وفي سياق متصل، تم عقد عدد من ندوات التوعية لطلاب جامعة أسوان في موضوعات مختلفة تنوعت ما بين نشر ثقافة التعلم الإلكتروني تحت عنوان "التعلم الالكتروني: فرص وتحديات"، بالإضافة إلى عددٍ من ندوات التوعية التي نُظمت تحت عنوان "المواطنة الرقمية والأمن السيبراني وحماية المعلومات".



كما تم تنفيذ ندوة تعريفية حول تطبيق "هدهد" المساعد الذكي للمزارع المصري، وهو أول تطبيق للهاتف المحمول قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف خلق قناة اتصال تفاعلية بين وزارة الزراعة والمزارعين من جهة، وبين المزارعين المتباعدين جغرافيًا من جهة أخرى، لتوفير محتوى إرشادي رقمي للموضوعات التي تهم المزارعين وتقديم الدعم لهم. وحضر الندوة أكثر من 65 من ممثلي مديريات الزراعة، والمهندسين الزراعيين، والمرشدين الزراعيين، وبعض المزارعين من محافظة أسوان.



وعلى هامش الأنشطة التدريبية، عقدت جامعة أسوان اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية لبروتوكول التعاون بالمحافظة وفريق عمل الوزارة، حيث تم مناقشة كيفية تذليل العقبات التي قد تواجه اللجنة أثناء التنفيذ، والأنشطة المستقبلية لمحور التعليم خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز التعاون واستمرار تنفيذ أنشطة التنمية المجتمعية التكنولوجية بكفاءة وفاعلية.