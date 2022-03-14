محافظ الشرقية: ندرس طرح خبز سياحي بسعر التكلفة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إنه يتم دراسة طرح خبز عيش سياحي بسعر التكلفة لمواجهة ارتفاع سعره بالأسواق المحلية، حيث وصل إلى 1.5 جنيه في بعض مناطق المحافظة.

أضاف غراب، في مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي أن هذا الخبز السياحي يتم إنتاجه من خلال مخبز استراتيجي لدى المحافظة بطاقة إنتاج 100 ألف رغيف يوميًا.

وتابع أن هذا المخبز قام بإنتاج 50 ألف رغيف فينو قبل فترة خلال أزمة توافره بأسعار مرتفعة، كما أنه تم الاتفاق مع منتجين على طرح سلع مخفضة عن سعر الجملة بنسبة تصل إلي 25٪، وذلك في 6 مراكز بالمحافظة.

وأشار محافظ الشرقية الي أنه تم ضبط مخبز استولي على 29 بطاقة تموين، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده مع تحويل حصته التموينية إلي أحد المخابز القريبة منه.