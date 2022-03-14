القبض على أحد الأشخاص لترويجه أجهزة تقوية الشبكات دون ترخيص

نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لأجهزة تقوية شبكات الهواتف المحمولة بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج لأجهزة تقوية شبكات الهواتف المحمولة (ربيتر) غير معتمدة أو مصرح ببيعها إلا بترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مندوب شحن - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة وبحوزته 3 جهاز ربيتر بالمشتملات و6 هوائى.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابقة العامة التحقيق.