الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس الشباب المصري يختتم فعاليات ورشة عمل «شركاء المناخ»

محمد ممدوح رئيس مجلس
محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري

اختتم مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح، اليوم الاثنين، ورشته الأخيرة ضمن مشروع "شركاء في المناخ" تمهيداً لإطلاق الأجندة الوطنية حول " التعامل والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره السلبية " بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية. 

وشارك في إعداد الأجندة عدد من الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة  البرلمان مثل مستقبل وطن ، حماة الوطن ، المصري الديمقراطي الاجتماعي ، المؤتمر ، الحركة الوطنية ، الوفد ، العدل ، الحرية ، مصر الحديثة ، التجمع بالتعاون مع 15 منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا البيئة بالإضافة للعديد من النشطاء والمتخصصين والأكاديميين في ملف تغير المناخ بالتعاون مع كلية الدراسات والبحوث البيئية ونواب برلمانيين ممثلين من لجان البيئة والطاقة والخطة والموازنة بمجلس النواب.

وصرح الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن البرنامج انطلق منذ عام 2020 وتم عقد العديد من الجلسات بشكل دوري مع المعنيين بالملف البيئي تحت مظلة مجلس الشباب الشباب المصري. 

وأضاف محمد ممدوح أننا نفتخر أن يتضمن عام المجتمع المدني عقب قرار رئيس الجمهورية إطلاق أول أجندة وطنية من صناعة المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف الي التعامل والحد والتكيف مع اثار التغير المناخي.

ومن المقرر إطلاق الأجندة الوطنية غداً الثلاثاء، بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان ورموز المجتمع المدني المصري والمعنيين بالملف في احتفالية كبرى ضمن جهود الدولة المصرية واستضافتها لقمة المناخ COP 27.

جدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل المجلس مع الجانب الألماني وفقاً لقرار وزارة الخارجية المصرية وتصديق البرلمان المصري على البروتوكول الإضافي للإتفاقية الثقافية بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية.

حقوق الانسان مجلس النواب رئيس الجمهورية الأحزاب السياسية الخارجية المصرية تغير المناخ التغير المناخي قضايا البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

طرق الإبلاغ عن التجار لمواجهة احتكار السلع

دينا الشربيني تشوّق الجمهور لمسلسل «المشوار» برسالة جديدة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

وزارة الاتصالات تطلق الملتقى الأول لتأهيل وتوظيف ذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة