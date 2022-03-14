مجلس الشباب المصري يختتم فعاليات ورشة عمل «شركاء المناخ»

اختتم مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح، اليوم الاثنين، ورشته الأخيرة ضمن مشروع "شركاء في المناخ" تمهيداً لإطلاق الأجندة الوطنية حول " التعامل والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره السلبية " بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية.

وشارك في إعداد الأجندة عدد من الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان مثل مستقبل وطن ، حماة الوطن ، المصري الديمقراطي الاجتماعي ، المؤتمر ، الحركة الوطنية ، الوفد ، العدل ، الحرية ، مصر الحديثة ، التجمع بالتعاون مع 15 منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا البيئة بالإضافة للعديد من النشطاء والمتخصصين والأكاديميين في ملف تغير المناخ بالتعاون مع كلية الدراسات والبحوث البيئية ونواب برلمانيين ممثلين من لجان البيئة والطاقة والخطة والموازنة بمجلس النواب.

وصرح الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن البرنامج انطلق منذ عام 2020 وتم عقد العديد من الجلسات بشكل دوري مع المعنيين بالملف البيئي تحت مظلة مجلس الشباب الشباب المصري.

وأضاف محمد ممدوح أننا نفتخر أن يتضمن عام المجتمع المدني عقب قرار رئيس الجمهورية إطلاق أول أجندة وطنية من صناعة المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف الي التعامل والحد والتكيف مع اثار التغير المناخي.

ومن المقرر إطلاق الأجندة الوطنية غداً الثلاثاء، بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان ورموز المجتمع المدني المصري والمعنيين بالملف في احتفالية كبرى ضمن جهود الدولة المصرية واستضافتها لقمة المناخ COP 27.

جدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل المجلس مع الجانب الألماني وفقاً لقرار وزارة الخارجية المصرية وتصديق البرلمان المصري على البروتوكول الإضافي للإتفاقية الثقافية بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية.