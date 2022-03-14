وزير الرياضة: قضية الوعى أكبر التحديات التى تواجه الوطن

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن التحدى الكبير الذى يواجه الوطن، يتمثل فى الوعى والإدراك حول العديد من القضايا والتحديات التى تواجه الوطن، وهو ما يتطلب تضافر الجميع لنشر الوعى حول أبرز القضايا والمتغيرات الحديثة.

جاء ذلك خلال حضوره مساء الاثنين فعاليات الصالون الثقافى الذى تعقده الوزارة بالتعاون مع "صالون ٣٠ يونيو" تحت عنوان "المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعى"، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو إتاحة الفرصة أمام الشباب لمعرفة ما يدور بقضايا الوعي المجتمعي، والتعبير عن رؤيتهم بما يساعد في وضع حلول ورؤى مستقبلية تساعد الدولة في مواجهة تلك القضايا.

وأوضح صبحى أن الوزارة داعمة للمبادرات الشبابية والأفكار البناءة، وتقوم على تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وانبثق منها الصالون الثقافى بالتعاون مع صالون ٣٠ يونيو، مبيناً أنه بالتوافق والتنسيق مع رؤية الوزارة تم ابتكار هذا الصالون الثقافى الوطنى.

وأضاف أن الصالون الثقافي فكرته قائمة على نقاش شبابي وطرح الأفكار لموضوعات تهم الوطن، وخلق حالة من الحوار حول كل ما يرتبط بقضايا المجتمع، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الجهات والوزارات المعنية المشاركة فى فعاليات الصالون الثقافى.

كما لفت الوزير إلى جهود مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة فى مقدمتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الخارجية والوزارات المعنية استعداداً لانعقاد مؤتمر المناخ المقرر له فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، منوهاً إلى أهمية مناقشة علاقة المتغيرات المناخية بقضايا الوعى انطلاقاً من اهتمام العالم بالبيئة، وتوجه الاقتصاد ومختلف الأنشطة لتكون صديقة للبيئة، مشيراً أن مصر تأخذ خطوات استباقية فى هذا الأمر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضمن برنامج الصالون الثقافى لقاءً حوارياً أقيم بقاعة المؤتمرات بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بحضور الدكتور وليد درويش نائباً عن وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة ليديا عليوة نائبة عن وزيرة البيئة، المهندس أحمد عبد القادر نائباً عن وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال متولى المستشارة لحماية الحياة البرية والبحرية التابع لجامعة الدول العربية، وعدد من النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومن وزارة الشباب والرياضة إسماعيل الفار المدير التنفيذى للوزارة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، ومصطفى مجدى معاون الوزير، وعدد من القيادات.

وشمل الصالون عرض فيديو تقديمي حول المتغيرات المناخية، وفقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، وكلمة للنائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب.

يذكر أن الصالون الثقافى يتضمن حلقات نقاشية مع الشباب حول المتغيرات المناخية ضمن الإعداد والتجهيز لمؤتمر قمة المناخ المزمع انعقاده بشرم الشيخ، وفقرات فنية يقدمها أعضاء أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وتكريم أفضل ورقتين بحثيتين للشباب الذين تقدموا خلال الرابط إلإلكتروني للصالون حول المتغيرات المناخية.