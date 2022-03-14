الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد غيابها عن يوم الكومنولث.. تكهنات بعدم عودة الملكة إليزابيث للحياة العامة

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

تقوم الملكة إليزلبيث الثانية بتقليص يومياتها وأعمالها، خاصة بعد غيابها لأول مرة عن  يوم الكومنولث.

هذه هي المرة الأولى منذ قرابة عقد من الزمان التي تغيب فيها الملكة البالغة من العمر 95 عامًا عن الحدث وكانت آخر مرة غابت فيها عن الحدث لأنها اشتبهت في تسممها الغذائي.

لم يعلق قصر باكنجهام رسميًا، لكن بعض كبار مساعديها وافقوا الآن، على أن جلالة الملكة قد لا تكون قادرة على تنفيذ بعض الارتباطات العامة الكبرى مرة أخرى.

وقال مصدر "لا تزال الملكة في حالة تأهب وقادرة ومهتمة كما كانت دائمًا، لكنها من الناحية الجسدية ليست قوية كما كانت في السابق، وهو أمر مفهوم تمامًا بالنسبة للمرأة في مثل عمرها".

تدرك العائلة المالكة الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات في التعرف على الخدمة والاحتفاء بمساهمة الناس في المجتمع، وكان هناك دافع حقيقي لمواكبة الأعمال المتراكمة التي أنشأتها قيود كوفيد.

وقال المصدر لصحيفة ديلي ميل : "من السهل تصور أنهم سيستمرون في هذا السياق لكنني لن أستبعد أن تقوم صاحبة الجلالة باستثمارات أصغر أو لمرة واحدة".

المفهوم أن الملكة ستظل تحضر الأحداث العامة حيثما أمكن ذلك، ولكن ظهورها سيختصر بشكل كبير.

هذا يعني أن الوقوف على قدميها للاستثمارات العامة لمدة ساعة - منح الأوسمة - قد يكون صعبًا لذا من المرجح أن يقوم بها الأمير تشارلز أو الأمير وليام أو الأميرة آن بدلاً من ذلك.

يأتي ذلك بعد انسحاب الملكة من خدمة يوم الكومنولث اليوم والتي عقدت في وستمنستر أبي.

كان من المفترض أن تكون هذه الخدمة أول ظهور علني كبير للملكة منذ بلوغها مرحلة اليوبيل البلاتيني.

وبدلاً من ذلك طلبت من تشارلز أمير ويلز  تمثيلها، حيث عانت صاحبة الجلالة من مشاكل صحية قوية منذ الخريف الماضي وشوهدت بالعصا في كثير من الأحيان.

الملكة اليزابيث الثانية الكومولث غياب استثمارات صحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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