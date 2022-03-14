مصرع سائق «توك توك» في حادث تصادم بالبدرشين

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع مساء اليوم الاثنين، بين سيارة و"توك توك" أعلى الكوبرى الأوسطى بمركز البدرشين جنوب الجيزة ونقل جثمان المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث أعلى كوبرى بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة بمركبة “توك توك”، ما أسفر عن مصرع قائد الأخيرة "م.ب" 35 سنة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى البدرشين، وتم القبض على سائق السيارة.

ودفع مدير إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.