15 مليون جنيه لرصف 28 شارعًا بحي وسط الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الشوارع في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأوضح الشريف أنه استجابة لمطالب أهالي حي وسط؛ تم إدراج 28 شارعا من شوارع الحي ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، وقد تم تخصيص 15 مليون جنيه من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف شوارع حي وسط، هذا بالإضافة الى أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع، وترميم الحفر والمتهالك من الأسفلت .

من جانبها أشارت المهندسة أمل محمود، أنه تم البدء في إعادة الشيء لأصله بشارع فؤاد وبعض الشوارع المتفرع منه، وجار العمل على كشط الطبقة السطحية المتهالكة بشارع السلطان حسين للبدء في رصفه، وجار رصف شارع جلال الدسوقي، كما يتم ترميم أسفلت ومعالجة الحفر بدوران الشاطبي طريق الجيش.