«المصريين الأحرار» يستضيف 30 شركة في ملتقى توظيفي الأحد المقبل

ينظم حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، ملتقى توظيفي لخدمة جميع الأعمار، يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس، بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة، ويقام الملتقى من الخامسة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.

ويشرف على الملتقى الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام، ولجنة خدمة المواطنين المركزية بقيادة وحيد وجيه.

ويشارك في الفاعليات نحو 30 شركة ومؤسسة في جميع المجالات، ويوفر الملتقى مئات الوظائف من مهندسين وفنيين وعمال وسائقين وويتر وأمن وغيرها من الوظائف، لكافة المؤهلات ولمن يجيد القراءة والكتابة؛ ومن المقرر أن يحضر ممثلو الشركات والمؤسسات بمقر الحزب للقاء المتقدمين للوظائف وتسجيل طلبات التوظيف.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب المصريين الأحرار في توفير الوظائف بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات لخدمة الشباب والحد من البطالة ومواصلة تنسيق ملتقيات التوظيف الضخمة لخدمة الأعمار المختلفة.