الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. العدل جروب تطرح برومو جديد لمسلسل أحلام سعيدة

مسلسل احلام سعيدة
مسلسل احلام سعيدة

طرحت شركة العدل جروب برومو جديد لمسلسل “أحلام سعيدة” الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2022 المقبل.

وأبرز “البرومو الرسمي” للعمل الذي  مدته دقيقة ونصف، بطلات العمل حيث تظهر يسرا بدور سيدة من طبقة عالية وتعاني من الأرق بسبب حلم الكوابيس، إضافة إلى شخصية مي كساب صديقتها المتزوجة من نور محمود ضمن الاحداث، والخادمة التي تعمل لديها وتجسدها شيماء سيف، اما غادة عادل تجسد دور صديقتها المقربة.

 

https://fb.watch/bLjRFOhjhp/

واتسم برومو مسلسل أحلام سعيدة بالكوميديا، حيث ظهرت الفنانة يسرا لأول مرة بدور سيدة أستقراطية ذات حس كوميدى.

تدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة  فى إطار كوميدى إجتماعى حول مجموعة من السيدات تجمعهن صداقة ، وخلال الأحداث نتعرف على الجانب الشخصي لكل منهن.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

مسلسل أحلام سعيدة على مجموعة قنوات on E - منصة watch it - دبي ، ومن المقرر ان تدور أحداثه  30 حلقة.

 بطلة أحلام سعيدة تحتفل بعيد ميلادها :
وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية  لشركة “العدل جروب” فيديو تهنئة من كرو مسلسل “أحلام سعيدة”؛ للنجمة يسرا والتي احتفلت بعيد ميلادها أمس.

وكتبت الصفحة الرسمية للشركة  على الفيديو: “من تصوير أحلام سعيدة، أسرة العدل جروب بتتمنى للنجمة الجميلة يسرا، عيد ميلاد سعيد، وأحلام سعيدة طول العمر”.

وشهد الفيديو الظهور الأول للنجمة غادة عادل بعد أزمة تعرضها لوعكة صحية في لندن.

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