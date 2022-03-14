الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار الغاز فى أوروبا مع عقد محادثات بين أوكرانيا وروسيا

الغاز
الغاز

 تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين لتواصل تراجعها الذي بدأ في الأسبوع الماضي، في ظل مؤشرات على احتمال تحقيق تقدم في محادثات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أي تقدم في المفاوضات نحو وقف محتمل لإطلاق النار سيعطي سوق الغاز فرصة لالتقاط الأنفاس بعد وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، مع تقلبات حادة  خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت الحرب الروسية في أوكرانيا قد دفعت بأسعار العديد من السلع والمواد الخام في الأسواق العالمية إلى الارتفاع.
ونقلت بلومبرج عن تقرير لشركة إنسبايرد إنيرجي للاستشارات القول إن أي تقدم في محادثات السلام سيؤدي إلى تراجع في أسعار الغاز.
وتراجع سعر عقود الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل وهو السعر القياسي في السوق الأوروبية  بنسبة 16%،  في حين تراجعت أسعار الطاقة في شمال غرب أوروبا بأكثر من 10% خلال تعاملات اليوم الاثنين.
في الوقت نفسه استمر تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عند مستوياته الطبيعية سواء عبر أراضي أوكرانيا أو عبر الطرق الأخرى، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب عليه  نتيجة تحسن أحوال الطقس.
كانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم توقف جولة رابعة من المفاوضات الأوكرانية الروسية الرامية إلى إنهاء القتال حتى غد الثلاثاء.
وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك إن الوفود رفيعة المستوى سوف تأخذ مهلة لترتيب الإجراءات الفنية، ولكن المناقشات بين مجموعات العمل مازالت مستمرة، مضيفا في تغريدة على موقع تويتر: "المفاوضات جارية".
وقال في التغريدة إن جولة المحادثات تركز على "السلام ووقف إطلاق النار وسحب فوري لكل القوات وضمانات أمنية".
وكان الجانبان قد التقيا عبر رابط فيديو اليوم الإثنين. وقبل ذلك، اجتمعت الوفود ثلاث مرات بالحضور الشخصي في بيلاروس. ولم تحدث أي انفراجة حتى الآن رغم أن الأطراف كانت قد أعربت عن تفاؤل حذر بشأن محادثات الأسبوع الجاري.

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