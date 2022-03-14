استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الاثنين وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 28 ألفا و900 إصابة جديدة و129 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13 مليونا و402 ألف و905 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 156 ألفا و997 وفاة.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 22 ألفا و694 إصابة جديدة و70 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و635 ألفا و614 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 26 ألفا و562 وفاة.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2314 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 353 ألفا وحالتين. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 902 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 آلاف و813 إصابة و114 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 7 ملايين و126 ألفا و906 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 139 ألفا و63 حالة وفاة.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2278 إصابة و4 حالات وفاة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 114 ألفا و371 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 170 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2211 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع بذلك الإصابات إلى مليون و942 ألفًا و727 إصابة، كما سجلت 17 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و604 حالات وفاة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 10 حالات إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 16 ألفًا و407 حالات إصابة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 620 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و77 ألفًا و405 إصابات، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8503 حالات.

وكينيا، سجلت السلطات الصحية 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و195 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 5646 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 9042 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 948 ألفًا و478 إصابة، في حين سجلت 8 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 1130 وفاة على مستوى البلاد.

وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 671 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و695 ألفًا و175 حالة، بينما سجلت 13 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 99 ألفًا و725 حالة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و534 إصابة و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى مليونين و816 ألفا و984 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و196 حالة وفاة.

وفي سويسرا، سجلت السلطات الصحية 9282 حالة إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و127 ألفًا و483 حالة إصابة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن، فيما استقر عدد الوفيات عند 13 ألفا و416 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 2087 حالة إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و794 ألفًا و81 حالة إصابة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 64 ألفا و381 حالة وفاة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وفي أيسلندا، سجلت السلطات الصحية 1267 حالة إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 126 ألفا و938 حالة إصابة على مستوى البلاد، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 81 حالة وفاة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 45 ألفا و908 إصابات و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة.. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 7 ملايين و214 ألفا و75 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و713 حالة وفاة.

وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 925 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة 532 ألفا و89 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2359 بعد تسجيل 6 حالات إضافية.