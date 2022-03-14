7 مشروعات من محافظة دمياط تشارك بمعرض «إيسف» بالإسكندرية

استقبل الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، قافلة إيسف دمياط ISEF للمشاركة في المعرض الدولي بمكتبة الإسكندرية BASEF 2022، تحت إشراف مشرف الفريق محمد عسيلي، منسق إيسف دمياط، إيمان الدهشان، وحضور عادل شميس مدير مركز التطوير التكنولوجي بدمياط.

وخلال اللقاء استعرض الطلاب المشاركون هذا العام مشاريعهم والتي كانت المشروع الأول "جماعي" للطالب محمد عرفات من مدرسة دمياط الجديدة المتميزة والطالب شريف الباروجي مدرسة رويال بمشروع إعادة تدوير المخلفات لصناعة سيارة سباق، والمشروع الثاني "جماعي" سمارت هوم للطالب العربي أيمن من مدرسة اللغات الرسمية والطالبة ملك العطفي من مدرسة اللغات الجديدة.

والمشروع الثالث "جماعي" نظام الري الذكي للطالبين يوسف رمضان ويحي رمضان مدرسة اللغات الرسمية، والمشروع الرابع "جماعي" مضاد التغيرات المناخية للطالبتين رقية محمد عبد المنعم مدرسة عمر بن عبد العزيز والطالبة ملك سامي شرف مدرسة دمياط الجديدة المتميزه لغات، ومشروع "فردي" تأثير المجالات الكهرومغناطيسية على كفاءة الخلايا الشمسية وتطبيقات أخرى للطالب محمد مصطفى فاروق مدرسة اللغات الرسمية ومشروع "فردي" إعادة استخدام المياه للطالب محمد أحمد ماضي مدرسة المهندس حسب الله الكفراوي للغات، ومشروع "فردي" تحسين كفاءة موائع مولدات الطاقه الحرارية باستخدام المجال الكهرومغناطيسي، للطالبة ياسمين حجي مدرسة المهندس حسب الله الكفراوي لغات.

وفي ختام اللقاء حفز وكيل الوزارة الطلاب المشاركين متمنيا لهم التوفيق والسداد والعمل علي حصول تعليم دمياط علي المراكز الأولى.