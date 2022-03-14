الأزمة الأوكرانية تعيد تهديدات بوتين إلى بريطانيا للواجهة

سلّطت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، الإثنين، الضوء على تهديدات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتدمير سفينة حربية بريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم، إن المخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا تتزايد حيث تزعم المخابرات الأمريكية أن روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن تراقب عن كثب لترى إلى أي مدى قدمت بكين الدعم الاقتصادي أو المادي لروسيا، وستفرض عواقب إذا حدث ذلك.

واضاف جيك سوليفان: "نتواصل بشكل مباشر، وبشكل خاص مع بكين وستكون هناك عواقب بالتأكيد لجهود التهرب من العقوبات واسعة النطاق أو دعم روسيا ولن نسمح لذلك بالمضي قدمًا أو السماح بخلق شريان للحياة لروسيا للافلات من هذه العقوبات الاقتصادية من قبل أي بلد وفي أي مكان في العالم".

ومع مواصلة قوات روسيا قصف المدن الكبرى في أوكرانيا مع اقتراب الغزو من ثلاثة أسابيع، زادت الحرب من التوترات بين روسيا والمملكة المتحدة ، لكن موسكو ولندن كانتا على خلاف منذ سنوات، وفق الصحيفة البريطانية.

وكشفت "ديلي إكسبريس" أنه في يونيو 2021، حذر فلاديمير بوتين المملكة المتحدة من أن قواته قد تغرق سفنا بريطانية، مشيرا إلى أن روسيا كان من الممكن أن تغرق سفينة حربية بريطانية اتهمتها بالدخول بشكل غير قانوني إلى مياهها الإقليمية قبالة جزيرة القرم.

ووفق الصحيفة البريطانية، في ذلك الوقت، كانت موسكو قد أعربت بالفعل عن غضبها تجاه المملكة المتحدة بعد أن عملت السفن البريطانية بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، لكن بريطانيا ومعظم دول العالم لا تزال تعترف بشبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا، وليس روسيا.

وأشار بوتين وقتها، إلى غضبه من العمليات قائلا: "حتى لو كنا قد أغرقنا السفينة، فمن الصعب أن نتخيل أن العالم كان على وشك الحرب العالمية الثالثة لأن الذين يفعلون ذلك يعرفون أنهم لا يستطيعون الخروج منتصرين في مثل هذه الحرب".

واتهم بوتين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتخطيط للحادث معًا، قائلاً إن طائرة تجسس أمريكية أقلعت من اليونان في وقت سابق في نفس اليوم لرصد رد روسيا تجاه السفينة الحربية البريطانية.