الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأزمة الأوكرانية تعيد تهديدات بوتين إلى بريطانيا للواجهة

فلاديمير بوتين الرئيس
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

سلّطت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، الإثنين، الضوء على تهديدات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتدمير سفينة حربية بريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم، إن المخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا تتزايد حيث تزعم المخابرات الأمريكية أن روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين. 

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن تراقب عن كثب لترى إلى أي مدى قدمت بكين الدعم الاقتصادي أو المادي لروسيا، وستفرض عواقب إذا حدث ذلك. 

واضاف جيك سوليفان: "نتواصل بشكل مباشر، وبشكل خاص مع بكين وستكون هناك عواقب بالتأكيد لجهود التهرب من العقوبات واسعة النطاق أو دعم روسيا  ولن نسمح لذلك بالمضي قدمًا أو السماح بخلق شريان للحياة لروسيا  للافلات من هذه العقوبات الاقتصادية من قبل أي بلد وفي أي مكان في العالم".

ومع مواصلة قوات روسيا قصف المدن الكبرى في أوكرانيا مع اقتراب الغزو من ثلاثة أسابيع، زادت الحرب من التوترات بين روسيا والمملكة المتحدة ، لكن موسكو ولندن كانتا على خلاف منذ سنوات، وفق الصحيفة البريطانية.

وكشفت "ديلي إكسبريس" أنه في يونيو 2021، حذر فلاديمير بوتين المملكة المتحدة من أن قواته قد تغرق سفنا بريطانية، مشيرا إلى أن روسيا كان من الممكن أن تغرق سفينة حربية بريطانية اتهمتها بالدخول بشكل غير قانوني إلى مياهها الإقليمية قبالة جزيرة القرم.

ووفق الصحيفة البريطانية، في ذلك الوقت، كانت موسكو قد أعربت بالفعل عن غضبها تجاه المملكة المتحدة بعد أن عملت السفن البريطانية بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، لكن بريطانيا ومعظم دول العالم لا تزال تعترف بشبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا، وليس روسيا.

وأشار بوتين وقتها، إلى غضبه من العمليات قائلا: "حتى لو كنا قد أغرقنا السفينة، فمن الصعب أن نتخيل أن العالم كان على وشك الحرب العالمية الثالثة لأن الذين يفعلون ذلك يعرفون أنهم لا يستطيعون الخروج منتصرين في مثل هذه الحرب".

واتهم بوتين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتخطيط للحادث معًا، قائلاً إن طائرة تجسس أمريكية أقلعت من اليونان في وقت سابق في نفس اليوم لرصد رد روسيا تجاه السفينة الحربية البريطانية.

فلاديمير بوتين سفينة حربية بريطانية حرب عالمية ثالثة أوكرانيا المخابرات الامريكية روسيا الصين المملكة المتحدة القرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

بيان عاجل من «التعليم» للمعلمين المثبتين من دفعة 2011 حتى 2022

«أمن القاهرة» يفحص فيديو مشاجرة طلبة داخل مدرسة لغات

وائل لطفي يحاور أحمد عبدالمعطي حجازي.. 7 أسئلة عن 70 عامًا من الشعر

خناقة المدرسة الدولية.. ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف الفيديوهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة