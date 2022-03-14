الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

متى تنتهى موجة الصقيع؟ «الأرصاد» توضّح

أمطار
أمطار

بعد طقس معتدل لعدة أيام، فوجئ المصريون بموجة صقيع لم تكن في الحسبان مع قرب انتهاء الشتاء رسمياً.

الدستور تواصلت مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمعرفة موعد انتهاء موجة الصقيع.

وقال شاهين إن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى يوم الأربعاء المقبل على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضاف: "بداية من الأربعاء ستتغير حالة الطقس على مختلف المحافظات، حيث ستشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 4 درجات".

ولفت شاهين إلي تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تمتد فرص أمطار خفيفة على القاهرة، مشيرا لوجود حالة من الرياح النشطة على الوجه البحري.

المواطنين حالة الطقس التقلبات الجوية الطقس البرودة الدكتور محمود شاهين مركز التحاليل والتنبؤات الجوية العامة للأرصاد الجوية موجة الصقيع

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