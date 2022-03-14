«أمن القاهرة» يفحص فيديو مشاجرة طلبة داخل مدرسة لغات

تفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فيديو مشاجرة عنيفة نشبت بين الطلاب والمدرسين داخل إحدى مدارس اللغات بالقاهرة الجديدة، للوقوف على الواقعة وملابساتها.

وتداول رواد «السوشيال ميديا» فيديو مشاجرة عنيفة نشبت بين الطلاب والمدرسين داخل إحدى مدارس اللغات بالتجمع الخامس.



ونشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عدة فيديوهات عن المشاجرة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إلا أنها عادت وأزالتها مرة أخرى بعد دقائق.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر فيسبوك: «فيديو مفزع، باعتهولي ابني من خناقة حصلت من شوية في مدرسته، التلاميذ ضربوا بعض وضربوا المدرسين، إدارة المدرسة فقدت السيطرة تماما، والشرطة جت وقفت المجزرة».

وأوضحت: «هناك بعض الطلاب صوروا الواقعة، الإدارة أجبرت الطلبة اللي صوروا الواقعة على تفتيش مُوبايلاتهم وحذف الفيديو- إللي كانت اتسربت بالفعل».