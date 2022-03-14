«آخرهم كريم مجدي».. مواقف الرئيس السيسي الإنسانية مع الأطفال: دعم مستمر

أعلنت رئاسة الجمهورية استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة والد الطفل كريم مجدي الذي يعاني من ورم في المخ أدى إلى فقد بصره.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستجيب الرئيس السيسي لحالات مشابهة وتقديم يد العون لأباء وأمهات تقدموا بمناشدات تمنوا خلالها علاج أبنائهم من أمراض خطيرة لم يكونوا قادرين على تحملها.

استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا لشكاوى المواطنين، وقام بالتدخل السريع لحلها بنفسه، حيث تحدث عن ملف مرضى ضمور العضلات الشوكية في مصر العام الماضي، وقام بالإعلان عن أن الدولة ستتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالمرض، حيث تصل تكلفة علاجهم إلى 3 ملايين دولار لكل حالة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم للطفل أحمد تامر صاحب الـ5 أعوام لتلاوته القرأن بافتتاح المشروعات بشهر أكتوبر عام 2021، من خلال مداخله هاتفية له ببرنامج يحدث فى مصر وقال، "بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وبهنى والدك ووالدتك أنت عارف أنت حافظ أيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك.. الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، وعاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ومش مهم تكون الحافظة بتاعتهم زى أحمد، وممكن تكون أنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى هنلاقى النبت بتاعنا بيكبر".

اعتاد المصريين على تواجد الرئيس بجانب الأطفال الذين يعانون من أمراض، وخاصة ذوي الهمم الذين يحتاجون لرعاية طبية مستمرة واهتمام كبير من قبل الدولة، وذلك جعله حبيب للأطفال بمختلف أعمارهم من تلك الفئة.

وشهد المصريين على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب أطفال ذوي الهمم بإحتفاليتهم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يمازحهم ويقدم لهم كلمات الحب الصادقة النابعة من قلبه، وهم يبادولوه الأمر.

يذكر أن الطفل مجدي كريم الذي يبلغ 7 أعوام أصيب بسخونية في البداية، ثم شخصوا الأطباء الأمر بالتهاب في الحلق حتى فوجئت أسرته بفقدانه البصر في اليوم الرابع، وبعد دخوله العناية المركزة فقد القدرة على الحركة، وقام الأطباء يإخبارهم أن لديه جلطة في العين والشبكية جيدة، ولم يستطع أن يحرك قدمه، واستمر في البكاء من شدة الألم، وذلك دون أمه، حيث أن والدته انفصلت عن والده وتركت ابنها.