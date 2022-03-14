الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«آخرهم كريم مجدي».. مواقف الرئيس السيسي الإنسانية مع الأطفال: دعم مستمر

السيسي
السيسي

أعلنت رئاسة الجمهورية استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة والد الطفل كريم مجدي الذي يعاني من ورم في المخ أدى إلى فقد بصره.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستجيب الرئيس السيسي لحالات مشابهة وتقديم يد العون لأباء وأمهات تقدموا بمناشدات تمنوا خلالها علاج أبنائهم من أمراض خطيرة لم يكونوا قادرين على تحملها.

استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا لشكاوى المواطنين، وقام بالتدخل السريع لحلها بنفسه، حيث تحدث عن ملف مرضى ضمور العضلات الشوكية في مصر العام الماضي، وقام بالإعلان عن أن الدولة ستتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالمرض، حيث تصل تكلفة علاجهم إلى 3 ملايين دولار لكل حالة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم للطفل أحمد تامر صاحب الـ5 أعوام لتلاوته القرأن بافتتاح المشروعات بشهر أكتوبر عام 2021، من خلال مداخله هاتفية له ببرنامج يحدث فى مصر وقال، "بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وبهنى والدك ووالدتك أنت عارف أنت حافظ أيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك.. الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، وعاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ومش مهم تكون الحافظة بتاعتهم زى أحمد، وممكن تكون أنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى هنلاقى النبت بتاعنا بيكبر".

اعتاد المصريين على تواجد الرئيس بجانب الأطفال الذين يعانون من أمراض، وخاصة ذوي الهمم الذين يحتاجون لرعاية طبية مستمرة واهتمام كبير من قبل الدولة، وذلك جعله حبيب للأطفال بمختلف أعمارهم من تلك الفئة.

وشهد المصريين على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب أطفال ذوي الهمم بإحتفاليتهم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يمازحهم ويقدم لهم كلمات الحب الصادقة النابعة من قلبه، وهم يبادولوه الأمر.

يذكر أن الطفل مجدي كريم الذي يبلغ 7 أعوام أصيب بسخونية في البداية، ثم  شخصوا الأطباء الأمر بالتهاب في الحلق حتى فوجئت أسرته بفقدانه البصر في اليوم الرابع، وبعد دخوله العناية المركزة فقد القدرة على الحركة، وقام الأطباء يإخبارهم أن لديه جلطة في العين والشبكية جيدة، ولم يستطع أن يحرك قدمه، واستمر في البكاء من شدة الألم، وذلك دون أمه، حيث أن والدته انفصلت عن والده وتركت ابنها.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصابين بطل المصريين فشل عضلات شكاوى المواطنين التدخل السريع

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

طرق الإبلاغ عن التجار لمواجهة احتكار السلع

دينا الشربيني تشوّق الجمهور لمسلسل «المشوار» برسالة جديدة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

وزارة الاتصالات تطلق الملتقى الأول لتأهيل وتوظيف ذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة