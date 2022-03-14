الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذيرات للأستراليين مع عدم الحصول على جرعات معززة للقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

حذرت السلطات الأسترالية من أن الانتشار البطيء للجرعات المعززة للقاح كورونا قد يطلق العنان لموجة جديدة من الإصابات وسط تهديد من نوع فرعي شديد العدوى من سلالة (أوميكرون).


وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية، اليوم الإثنين، أن أستراليا كافحت ارتفاع الإصابات بالفيروس وزيادة معدلات الاستشفاء خلال موجة أوميكرون الأولية، إلا أنها استقرت خلال الأسابيع الستة الماضية، مما جعل معظم الولايات تعمل على تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي وتقليل القيود على ارتداء الأقنعة في الأماكن الداخلية، كما طلبت الشركات من الموظفين العودة إلى المكاتب.


وحذر وزير الصحة في "نيو ساوث ويلز" براد هازارد من احتمال تضاعف الإصابات اليومية خلال الأسابيع 4 إلى 6 المقبلة، حيث يبدو أن البديل الفرعي الجديد سيصبح السلالة المهيمنة، مما سيجعل المزيد من الأشخاص يرتادون المستشفيات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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وائل لطفي

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