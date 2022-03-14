الكويت: نعد من الدول الرائدة عالميًا بمجال معالجة مياه الصرف الصحي

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور علي المضف "إن بلادنا تعد من الدول الرائدة على مستوى العالم بمجال معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام أحدث التقنيات إذ تصنف ضمن المراكز المتقدمة عربيًا وعالميا بهذا المجال".

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي، اليوم الاثنين، في حفل افتتاح مؤتمر (إدارة مياه الصرف في المناطق الجافة وشبه الجافة لاتخاذ تدابير التخفيف لمكافحة تغير المناخ) والذي يعقد في المعهد حتى 17 مارس الحالي.

وأضاف المضف: "بلادنا تمتلك في الوقت الحاضر إحدى أكبر المنشآت لمعالجة مياه الصرف في العالم ،والمتمثلة في محطة الصليبية لمعالجة وتحلية المياه، إذ يتم من خلالها الاستفادة من تقنية التناضح العكسي والترشيح فائق الدقة لمعالجة كافة أنواع مياه الصرف الصحي".

وأكد أهمية المياه والدور الذي تقوم به الكويت لاستدامة الرخاء الذي تنعم به في ظل تحديات تتمثل في شح موارد المياه وقسوة الظروف المناخية والآثار المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والتي من المتوقع أن تزيد تعقيداتها بالمناطق الجافة وشبه الجافة، والتي تعد الكويت من أبرزها.

ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام، تطوير تقنيات مياه الصرف المنزلية، ومستجدات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدام مياه الصرف كوسيلة للتكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى اختيار أفضل التقنيات للتخلص من فيروسات مياه الصرف.