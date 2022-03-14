حميدة خليل.. شهيدة الاستقلال

تحتفل مصر الأربعاء ١٦ مارس بيوم المرأة المصرية، الذى استشهدت خلاله حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن، والذى يحمل ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال.

تظاهر أكثر من ٣٠٠ سيدة فى هذا اليوم ١٦ مارس ١٩١٩، بقيادة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية، ومنددات بالاحتلال البريطانى والاستعمار، وسقطت خلال تلك الأحداث مجموعة من الشهيدات المصريات هن نعيمة عبدالحميد وحميدة خليل وفاطمة محمود ونعمات محمد وحميدة سليمان ويمنى صبيح.

وسقطت الفتاة الثائرة حميدة خليل ابنة حى الجمالية بالقاهرة فى ذلك اليوم، برصاص الاحتلال الإنجليزى، وهى تشارك فى الصفوف الأولى خلال تظاهرة أمام مسجد الحسين، وهو المكان الذى شهد تفجر ثورة ١٩١٩.

وانضمت الشهيدة إلى صفوف الثوار الذين أعلنوا غضبهم من استمرار الاحتلال الإنجليزى لمصر، مرتدية برقعها الأبيض، فيما كان صوتها ينطلق بهتافات حركت الجميع الذين رفعوا شعارات التنديد بالاحتلال والاستعمار الإنجليزى، مطالبين بعودة زعيم الأمة سعد زغلول من المنفى.

ولم يكن أحد يعرف اسم الشهيدة آنذاك، إذ كانت واحدة من ضمن عدد قليل من السيدات اللاتى قررن الخروج للإعلان عن رفضهن الاحتلال الإنجليزى، ولكن بعدما سالت دماؤها برصاص الاحتلال الإنجليزى خلدها التاريخ وصنفها كأول شهيدة فى صفوف الثائرات المصريات، وتم تناقل خبر استشهادها بين المصريين لتتحرك الثورة ويعم الغضب فى ربوع البلاد.

كانت حميدة خليل واحدة من السيدات اللواتى قررن التخلى عن الصمت، والوقوف أمام التقاليد والممنوعات، ليقلن قولة حق بقيادة رائدة الحركة النسائية هدى شعراوى، متمنيات أن يكون مستقبل بلدهن أفضل، وأن يحل الإنجليز عنها، ولكن لم تستطع أن ترى حلمها يتحقق، بعد أن أرداها الرصاص قتيلة غارقة فى دمائها، ليتم إعلان يوم استشهادها ١٦ مارس يومًا للمرأة المصرية.

بعد رحيلها بيوم خرجت مظاهرة تضم ١٥٠٠ سيدة، ليعلنَّ للمجتمع عن وجودهن وعن أهمية دورهن، لتتوالى بعدها نجاحات نساء مصر فى إثبات تفردهن وقدرتهن على الاشتراك فى صنع مستقبل هذا البلد.