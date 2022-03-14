الملك أحمد فؤاد الثانى يزور متحف الفن الإسلامى

استقبل متحف الفن الإسلامي، اليوم، الملك أحمد فؤاد الثاني خلال زيارته الحالية لمصر، وكان في استقباله الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، وبعض مسئولي إدارات المتحف، والأمناء به.

وتضمنت مراسم استقباله عرضا لفنون التنورة، كما تم تقديم عرض مسرحي لطلبة كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بعنوان (مسار الدرب الأحمر) وقام الملك بجولة في المتحف زار خلالها قاعاته المختلفة، وأعرب عن إعجابه البالغ بما شاهده من معروضات ومقتنيات أثرية رائعة.

يشار إلى أن الملك أحمد فؤاد الثاني، قد زار على مدار الأيام القليلة الماضية، خلال زيارته لمصر برفقة بعض أفراد عائلته والوفد المرافق له، كلا من المتحف القومي للحضارة المصرية وقام الملك بجولة في المتحف رافقه فيها وقدم له الشرح خلالها، وليد البطوطى سفير الاتحاد الدولي للمرشدين السياحين في العالم، حيث تفقد القاعة الرئيسية للمتحف، وقاعة المومياوات الملكية.

وأبدى الملك وأسرته، إعجاباً بالغاً بما شاهده من كنوز ومقتنيات أثرية معروضة ضمن سيناريو العرض المتحفي والذي يعكس الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة.

وأثناء الجولة في القاعة الرئيسية، توقف الملك عند فاترينة عرض خاصة بمحمد على باشا، والملك فؤاد الأول جد الملك أحمد فؤاد الثاني، وعبر عن إعجابه الشديد بما تضمه من كنوز ومقتنيات خاصة بجده خاصة النياشين، كما حرص على تدوين كلمة في كتاب الزيارات الخاصة بالمتحف، مؤكدا أنه ممتن لحسن الاستقبال.

كما تفقد خلال زياراته الحالية منطقة آثار السلطان حسن الرفاعي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، وشارع المعز لدين الله الفاطمي الذي يعد أكبر متحف مفتوح بالقاهرة وخاصة المباني الأثرية الفريدة ذات طابع معماري مميز، والأجواء الروحانية الموجودة به.