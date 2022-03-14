الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح برومو «أحلام سعيدة» ليسرا «فيديو»

يسرا
يسرا

طرحت شركة «العدل جروب» الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «أحلام سعيدة» والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022.

المسلسل بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نور محمود، نبيل نورالدين، هشام إسماعيل، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل.

وتعمل النجمة يسرا ضمن أحداث العمل في مدرسة إنترناشيونال وتظهر في دور مدرسة وتعاني من بعض الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي، الذي تدور أحداثه حول 3 صديقات ويتعرضن لمواقف طوال حلقات المسلسل، وكل واحدة لها شخصية مختلفة عن الأخرى.

ويستعد فريق عمل المسلسل للسفر إلى محافظة أسوان خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك.

ويكثف مخرج العمل عمرو عرفة حالياً تصوير المشاهد الداخلية لإنهاء أكبر قدر من التصوير قبل حلول شهر رمضان، والعمل من إنتاج جمال العدل، تأليف هالة خليل، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمامعا الجزء الأول من مسلسل «سرايا عابدين» عام 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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مسلسل عمرو عرفة غادة عادل شيماء في الموسم الموسم الرمضاني هشام اسماعيل شيماء سيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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