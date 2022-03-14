الأمين العام لمجلس الوزراء العراقى يستقبل السفير الألمانى

دعا الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، الشركات الألمانية إلى تنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدا أن العراق يمتلك مقومات الاستثمار وبيئة خصبة جاذبة، إضافة إلى وجود امكانيات اقتصادية وبشرية، وتسهيلات حكومية داعمة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع "، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال "الغزي" السفير الألماني لدى العراق مارتن ياهر؛ بمناسبة تسلمه مهام عمله.

وأشاد الأمين العام لمجلس الوزراء، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة التي تربط البلدين، لما لها من أثر إيجابي على جميع المستويات، وخاصة في الجوانب الاقتصادية، فضلاً عن الدور الأكبر لألمانيا في إعادة الاستقرار في المناطق المحررة.

بدوره، لفت السفير الألماني إلى أن العراق شريك أساسي ومهم جداً بالنسبة لألمانيا في جميع المجالات، وأنه يمتلك من الإمكانات الاقتصادية والتجارية ما يُؤهله لعقد شراكات في مختلف القطاعات.

وفي سياق آخر، كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي، اليوم، عن توجه لنقل ساحات التبادل التجاري في ثلاثة منافذ إلى العراق.

وقال إن "هناك ثلاثة منافذ وهي (زرباطية والشيب والشلامجة)، سيتم فيها نقل ساحات التبادل التجاري إلى العراق، ولقد اتخذت قرارا بهذا الصدد وخاطبت الجهات العليا وهم مهتمون بذلك، وفي حال رفض دول الجوار لهذا القرار، سيتم إغلاق المنافذ، بعد أخذ الموافقات الرسمية".

ووجه الوائلي بالسماح بدخول المواد الغذائية عبر المنافذ على مدار 24 ساعة؛ لمنع ارتفاع الأسعار.