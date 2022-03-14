الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى يعلن اعتزامه تخفيف الضرائب من أجل إعادة الإعمار

فلوديمير زيلينسكي
فلوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اعتزامه تخفيف الضرائب على عمليات إعادة إعمار بلاده من أجل تعزيز إرادة الشعب الأوكراني للصمود.
وأعلن زيلينسكي اليوم الاثنين، أن الحكومة ستقدم خططا لنموذج جديد للضرائب خلال الأيام القادمة. وأظهر مقطع فيديو جديد على تطبيق تليجرام زيلينسكي وهو يرتدي ملابس عسكرية في الشارع أمام المكتب الرئاسي في كييف.
وقال زيلينسكي إن القواعد الضريبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال الحرب وستستمر لفترة ما بعد الحرب. وقال إن أحد أهداف الحرب الروسية هو تدمير اقتصاد أوكرانيا وبنيتها التحتية "لكننا سنعيد بناء كل شارع في كل مدينة".
وتعهد الرئيس الأوكراني بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا "سيتم التخلص من كل ما هو معوق. سيتم خفض الضرائب إلى الحد الأدني".
ووفقا لتقارير إعلامية، أعلن زيلينسكي يوم السبت إعفاء الوقود من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب. وقال إن هذا يستهدف تأمين الإمدادات للمواطنين وأيضا للزراعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن مهمة الوفد الأوكراني في المحادثات مع المسؤولين الروس، تتمثل في بذل كل جهد ممكن لضمان لقاء الرئيسين الأوكراني والروسي.
وأضاف زيلينسكي -في خطاب عبر الفيديو، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية-: "الآن وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الروسي. يتحدث ممثلو وفدي بلداننا عبر الفيديو كل يوم. ولدى وفدنا مهمة واضحة -ألا وهي القيام بكل شيء لضمان اجتماع الرئيسين".
وأشار إلى أن لقاء مثل هذا هو "قصة صعبة"، فهو طريق صعب لكنه ضروري، ومضى:"هدفنا هو أن تحصل أوكرانيا على النتيجة الضرورية في هذا النضال، وفي هذا العمل التفاوضي، وهو أمر ضروري للسلام وللأمن، وحتى يكون لدينا ضمانات طبيعية وفعالة".

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