الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحكام بالمؤبد والمشدد لعصابة «كوكتيل المخدرات» فى الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 متهما بتصنيع وترويج المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا.

وجاء منطوق الحكم بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين الأول والثانى والرابع والخامس وغرامة 200 ألف جنيه، والمؤبد للمتهمين الثالث والسادس وغرامة 500 ألف جنيه والمشدد 5 سنوات للسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والحبس سنة مع الشغل للمتهم الثانى عشر وغرامة 5000 جنيه والمصادرة وألزمتهم المصاريف الجنائية. 

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية فى قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان القبض على أغلب المتهمين، وهم كل من: فهد. ح ، وجورج. د ، وهشام. ع ، ومحمد. ج ، وعماد. س، وموسى س، وأحمد. ع، ومحمد. ع ، ومعتز. إ ، وعمرو. م ، وحامد. أ، وعياد. ع.

 جاء فى حيثيات الاتهام وأمر إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية أن المتهمين قاموا بتأليف عصابة تولى الأول والثانى زعامتها وإدارتها، فيما انضم إليهما الباقون، وكان غرض تلك العصابة الاتجار فى الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات، فضلًا عن أنهم انتجوا وصنعوا بقصد الاتجار جواهر مُخدرة: الأوكسيكودون- الأمفيتامين- الترامادول- الإندازول كربوكساميدز، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا بقصد الاتجار جواهر مخدرة: الأوكسيكودون- الأمفيتامين- الحشيش- نبات الحشيش- الترامادول- الإندازول كربوكساميدز، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 وأحرز الثانى عشر وحاز الباقون بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريا مششخنا "مسدس"، فيما أحرز الثانى عشر وحاز الباقون بواسطته ذخائر "ثمانى طلقات" مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتهام السابق، حال كونهم غير مرخص لهم بإحرازه أو حيازته.

محكمة جنايات الزقازيق تشكيل عصابي 12 متهما المواد المخدرة

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