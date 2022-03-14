الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لجزار استعرض قوة بسلاح آلى فى الطالبية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة جزار، بالسجن المشدد 10 سنوات فى اتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح نارى، كما قضت ببراءة سيدة من تهمة إخفائه عن العدالة بمنطقة الطالبية بالجيزة، فى القضية رقم 11881 لسنة 2021 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 4666 لسـنة 2021 كلـى جنـوب الجيزة.

كان المستشار طارق حسنين كروم، المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال،  كلا من "ا م"، 32 سنة، جزار، وج م، 50 سنة إلى محكمة الجنايات.

ونسبت النيابة للمتهم الأول الاتهامات بانه فى يوم 10 يوليو 2021 بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز سلاحا نارىا مششخنا "سلاح آلي" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وأحرز ذخائر ( طلقات الية) مما تستخدم على السلاح- موضوع الاتهام السابق- حال كونه مما لا يجوز التراخى بحيازته أو إحرازه، واستعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجنى عليه “عبدالله م ” وقبل المواطنين والمارة من الأهالى حال حمله السلاح النارى- موضـوع الاتهام الأول- بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى بهم وفرض السطوة عليهم، وكدر أمنهم وسكينتهم وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب فى نفسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية.

واتهمت النيابة المتهمة الثانية بأنها أخفت المتهم الأول وأعانته على الفرار من وجه القضاء مع علمها باتهامه بالجنايتين والجنحة موضوع الاتهامات مارة البيان، وعلمت بارتكاب المتهم الأول الجنايتين والجنحة- موضـوع الاتهامات مارة البيان وأعانته على الفرار من وجه القضاء بإيوائه وبإخفاء أدلة الجريمة.

محكمة جنايات الجيزة جزار لسجن المشدد 10 سنوات استعراض القوة الطالبية

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