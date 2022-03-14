الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لأب عذّب نجليه حتى الموت في الشرقية

حبس
حبس

عاقبت محكمة الجنايات بالزقازيق، اليوم الثلاثاء، أب يعمل "عربجي"، بالسجن المؤبد لقيامه بقتل نجليه بتقييدهما بالسلاسل الحديدية وإشعال النيران فيهما لسوء سلوكهما.

تعود أحداث الواقعة لتلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من أهالي قرية سنهوت مركز منيا القمح بانبعاث النيران والأدخنة الكثيفة من أحد المنازل المبنية بالطوب اللبن.

وعلى الفور انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها للمساكن الملاصقة وإخمادها وقد عثرت القوات على جثتين متفحمتين مقيدتين بسلاسل حديدية.

وتوصلت التحريات التي إلى أن الجثتين للشقيقين إبراهيم 17 عاما وشقيقه شديد 14 عاما وأن والدهما قام بتوثيقهما بسلاسل حديدية لتأديبهما لسوء سلوكهما ثم قام بإشعال النيران بهما ، ثم أشعل النيران في المنزل لإبعاد الشبهة عنه وتم القبض عليه وأحالته النيابة العامة للمحاكمة بعد اعترافه بالواقعة.

محكمة الجنايات الزقازيق عربجي السجن المؤبد قتل نجليه

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وائل لطفي

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