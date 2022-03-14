الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان»: تزايد المخاوف من نشوب أزمة مع دفع اللاجئين فى بيلاروسيا نحو أوكرانيا

القوات المسلحة البيلاروسية
القوات المسلحة البيلاروسية

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن القوات المسلحة البيلاروسية تدفع طالبي اللجوء من الشرق الأوسط الذين حوصروا في البلاد إلى العبور نحو دولة أوكرانيا، وذلك بعد أن تلقوا وعودا بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي سابقا.
واستندت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الاثنين - إلى شهادات أشخاص في معسكرات بيلاروسيا، حيث قالوا "إن مجموعة من الجنود البيلاروس أمرت في 5 مارس عشرات من طالبي اللجوء بمغادرة المبنى تحت تهديد السلاح، وخيرتهم بين أمرين: إما عبور الحدود إلى بولندا، حيث قام الحراس بضربهم، أو دخول أوكرانيا".
ونسبت الصحيفة إلى أحد الرجال ممن وصلوا إلى بيلاروسيا الخريف الماضي، رفض الكشف عن اسمه وجنسيته لأسباب أمنية، قوله "لقد دخلت مجموعة من سبعة من ضباط حرس الحدود لم نرهم من قبل المبنى وكانوا يرتدون ملابس عسكرية، وللمرة الأولى دخلوا المخيم حاملين أسلحة وقاموا بضربنا وأخبرونا أن أمامنا خيارين، إما العبور إلى بولندا أو الذهاب إلى أوكرانيا".
وتمكن المئات من الفرار من الشرطة البولندية عن طريق الاختباء في الغابات، لكن تم القبض على آخرين وإعادتهم بعنف إلى بيلاروسيا.. ومع انخفاض درجات الحرارة، بدأت السلطات البيلاروسية في نقل أولئك الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود إلى بولندا إلى مستودع جمركي عملاق، تحول إلى مهجع بعد ذلك.
وفي ذلك الوقت، ذكرت المجموعة العسكرية أنها تلقت أمرا بإخلاء المهجع.. وأوضح الرجل: "لقد أجبرونا على الجلوس على الأرض، وسأل الضابط الناس مرة أخرى عما إذا كانوا يريدون الذهاب إلى بولندا أو أوكرانيا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من وصول أكثر من مليون أوكراني نازح إلى بولندا، لم تتوقف المؤسسات الخيرية التي تركز على اللاجئين في البلاد عن دعم الأشخاص الذين عبروا الحدود البولندية البيلاروسية.
ونسبت الصحيفة إلى آنا ألبوث المسئولة بجمعية "ماينوريتي رايتس جروب"، وهي شبكة بولندية من المنظمات غير الحكومية التي تراقب الوضع على الحدود، قولها "إنهم لاحظوا زيادة في عدد طالبي اللجوء الذين يعبرون من بيلاروسيا إلى بولندا مؤخرا، مما يؤكد الشهادات من المهاجرين الذين أُمروا بمغادرة المخيم في بيلاروسيا".. مضيفة "لا يزال حرس الحدود البولنديون يدفعونهم للعودة إلى بيلاروسيا كل يوم.. حتى يوم أمس، كنا على اتصال بعائلة سورية مكونة من 10 أفراد بينهم عدد قليل من الأطفال، ولسوء الحظ لم نتمكن من مساعدتهم بالطعام والملابس، لأنهم تم إعادتهم بالفعل إلى بيلاروسيا".
وبحسب الصحيفة البريطانية، تخشى المؤسسات الخيرية من أن يتم استغلال طالبي اللجوء مرة أخرى كأسلحة، مما يفتح الباب لأزمة جديدة على الحدود الشمالية الشرقية البولندية التي تخاطر بإثارة فوضى سياسية ولوجستية غير مسبوقة في بلد يكافح في مواجهة للتعامل مع الهجرة الجماعية للأوكرانيين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

«الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

إحالة أوراق المتهمين بقتل عريس الدلنجات للمفتي لأخذ الرئ الشرعي في إعدامهم

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عددًا من المتميزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع