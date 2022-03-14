اليونان تؤكد دعمها الكامل للحكومة الأوكرانية

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعم بلاده الكامل للحكومة الأوكرانية، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين.



وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني- في بيان- أنه خلال الاتصال الذي جاء بمبادرة من الرئيس الأوكراني أكد ميتسوتاكيس أن اليونان سترسل مساعدات إلى أوكرانيا وستستقبل اللاجئين الأوكرانيين، فضلًا عن أفراد الجالية اليونانية هناك، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.



وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا أيضًا الوضع المأساوي في المناطق التي تعيش فيها الجالية اليونانية في أوكرانيا، وأشارا إلى ضرورة فتح ممر إنساني لإتاحة الخروج الآمن للمدنيين ولتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إليها.



وبحسب البيان، قال ميتسوتاكيس إنه يريد التأكد من أن القنصل العام اليوناني والآخرين العالقين في مبنى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة يمكنهم التحرك بحرية.



وشدد رئيس الوزراء اليوناني خلال الاتصال على أن التنفيذ الكامل للعقوبات من جانب جميع الشركاء والحلفاء سيساعد في الضغط على روسيا لإيقاف هجماتها، وفقًا لما جاء في البيان.