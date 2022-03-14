الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عددًا من المتميزين

وزير الدفاع
وزير الدفاع

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي قوات حرس الحدود، والذي يأتي في إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كل المستويات، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.


بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ. ح عماد اليماني، قائد قوات حرس الحدود، التي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود، وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة، لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية، كما أكد على أن رجال حرس الحدود يواصلون العمل ليلاً نهارًا ويبذلون الغالى والنفيس من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه.


أعقبها عرض فيلم تسجيلى تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود، والنجاحات التى حققتها، خلال الفترة الماضية، عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية.


ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاتلي حرس الحدود، كما أشاد بالجهد الذى يبذله رجال حرس الحدود في التصدى بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية، التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود.


كما أدار حوارًا مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، باعتبارهم عيون مصر الساهرة التى تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته.


وكرّم القائد العام للقوات المسلحة، المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها، فضلاً عن نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

«الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

إحالة أوراق المتهمين بقتل عريس الدلنجات للمفتي لأخذ الرئ الشرعي في إعدامهم

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عددًا من المتميزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع