وزير الدفاع يلتقى مقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عددًا من المتميزين

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي قوات حرس الحدود، والذي يأتي في إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كل المستويات، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.



بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ. ح عماد اليماني، قائد قوات حرس الحدود، التي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود، وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة، لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية، كما أكد على أن رجال حرس الحدود يواصلون العمل ليلاً نهارًا ويبذلون الغالى والنفيس من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه.



أعقبها عرض فيلم تسجيلى تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود، والنجاحات التى حققتها، خلال الفترة الماضية، عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية.



ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاتلي حرس الحدود، كما أشاد بالجهد الذى يبذله رجال حرس الحدود في التصدى بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية، التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود.



كما أدار حوارًا مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، باعتبارهم عيون مصر الساهرة التى تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته.



وكرّم القائد العام للقوات المسلحة، المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها، فضلاً عن نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.