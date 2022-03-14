الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هادي: الحوثيون مستمرون في التصعيد العسكري لفرض التجربة الإيرانية بالقوة

الحوثيون
الحوثيون

قال الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي، اليوم الاثنين، إن مليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في التصعيد العسكري لفرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني بالقوة، مؤكدا أنها تجربة فاشلة جعلت من إيران دولة منبوذة من جميع دول العالم.
وأضاف الرئيس اليمني - خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، بالعاصمة السعودية “الرياض”- أن الحوثيين يواصلون إهدار فرص السلام الواحدة تلو الأخرى، ومستمرون في التصعيد العسكري؛ لفرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني، مشيرا إلى أنها تجربة مرفوضة من كافة أبناء الشعب اليمني.
وأكد الجانبان - خلال اللقاء، وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية - على الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي الداعم لإنهاء الحرب وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي، وفقا للمرجعيات الثلاث، والجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تعزيز وحدة الصف لكافة القوى الوطنية في المعركة المصيرية مع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وتطرق الجانبان إلى دعم مجلس دون التعاون الخليجي للحكومة اليمنية، ولاسيما في الجانب الاقتصادي من أجل المساهمة في تحسين العملة المحلية وتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف المعاناة التي أفرزتها الحرب وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، فضلا عن ضرورة وضع حد لمواصلة الاعتداءات الحوثية التي تستهدف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في الأراضي السعودية والإمارات.
كما جرى مناقشة أخر المستجدات على الساحة الوطنية والجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، فيما ثمن الرئيس اليمني حرص الأشقاء في مجلس التعاون على تحقيق الاستقرار بمختلف قطاعات ومجالات الحياة وانعكاس آثار ذلك بشكل ملموس على حياة اليمنيين.
من جهته، نقل أمين مجلس التعاون الخليجي تحيات قادة دول المجلس الذين أكدوا على دعم الشرعية اليمنية والوقوف مع الشعب اليمني لتحقيق أمنه واستقراره ووحدته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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