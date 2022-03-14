الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين والمملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

الدكتورعبداللطيف
الدكتورعبداللطيف بن راشد

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع وزيرة شئون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، أماندا ميلينج، العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الجانبين بحثا أيضًا- خلال الاتصال- عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

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