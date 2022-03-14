موسكو ترفع الارتداء الإلزامى للكمامات بعد تراجع إصابات كورونا

قررت العاصمة الروسية موسكو رفع الارتداء الإلزامي للكمامات جراء تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال عمدة موسكو "سيرجي سوبيانين" عبر مدونته اليوم الإثنين: "اعتبارًا من غد الثلاثاء، سوف نرفع شرط ارتداء الكمامات الوقائية"، وذلك في معرض التوقيع على مرسوم في هذا الشأن، ولم يعد إلزاميا على الشركات فحص درجات حرارة العاملين.

وبحسب البيانات الحكومية، اليوم الإثنين، جرى تسجيل 41 ألف إصابة جديدة بكوفيد19- في يوم واحد عبر روسيا، وخلال 24 ساعة، توفي أكثر من 500 شخص لأسباب على صلة بالفيروس.

ومازالت حملة التطعيم في البلاد بطيئة، ولم يتلق سوى 57% من السكان البالغ عددهم 146 مليون نسمة، تطعيمًا كاملًا.