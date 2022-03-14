تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى ملتقى القيادات الشبابية والإعلامية

يشارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ملتقي القيادات الشبابية والإعلامية في الفترة من 13 إلى 16 مارس 2022، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

بدأت فعاليات الملتقى، في اليوم الأول بالجلسة الافتتاحية وكلمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تلاها جلسة حوارية بين وزير الشباب والرياضة والمهندس أسامة الشيخ وشباب كليات الإعلام المشاركين من مختلف الجامعات المصرية.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بجلسة عن الإعلام الرياضي ونبذ العنف والتعصب بالملاعب وتوسيع قاعدة الممارسة، شارك فيها الإعلامي عصام شلتوت والناقد الرياضي حسن خلف الله ، وجلسة عن تحديات إعلام المرأة والطفل شارك فيها الإعلامية سهير شلبي، ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة.

ضم وفد التنسيقية أحمد البشبيشي وكريم الكناني ومحمد طه الحوشي وسالي أبو النصر ورحاب عبد الله ومينا كمال وعماد سلامة ومحمد الصوفي ومحمد حنفي وفاتن الفقي وشرين خالد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.