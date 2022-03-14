الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمناسبة العيد الـ١١٢.. افتتاح معرض أثرى مؤقت بالمتحف القبطى

العائلة المقدسة
العائلة المقدسة

يفتتح مساء اليوم، الأستاذ مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار معرضا أثريا مؤقتا بالمتحف القبطي بمناسبة العيد الـ١١٢ للمتحف.

وأوضح «عثمان» أن المعرض سيستمر حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، ليروي مراحل رحلة العائلة المقدسة بمصر، وحياة المسيح منذ البشارة بميلاده حتى العودة لفلسطين مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المعرض يضم 11 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف منها 4 مخطوطات من العهد القديم والجديد، و7 أيقونات نادرة، بالإضافة إلى مجموعات من العملات الحديثة التي أصدرتها مصلحة سك العملة عام 2018 عن محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.

من جانبها، أضافت جيهان عاطف، مدير عام المتحف، أن الاحتفالية ستتضمن افتتاح حصن بابليون للزيارة، وتنظيم عدد من المحاضرات عن محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر، وعرض غنائي للكورال وألحان قبطية، وأيضا افتتاح معرض فني لفناني وزارة السياحة والآثار.

رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار المتحف القبطي رحلة العائلة المقدسة قطعة أثرية حصن بابليون

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وائل لطفي

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