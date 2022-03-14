مسلسلات رمضان 2022.. البوستر الدعائى للفنان محمد ثروت أحد أبطال مسلسل «فاتن أمل حربى»

طرحت شركة العدل جروب بوسترا دعائيا للفنان "محمد ثروت" أحد أبطال مسلسل “فاتن أمل حربي” حيث يجسد ثروت دور محامى الفنانة نيللي كريم خلال أحداث مسلسل “فاتن أمل حربي”، يذكر أن أبطال العمل يواصلون التصوير في عدة أماكن مختلفة لم يروج لها من قبل، المسلسل يناقش أحد أهم قضايا المرآة والتي لم تطرح بعد، المسلسل يشارك في الماراثون الرمضاني 2022 ، المسلسل بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، هالة صدقي, محمد الشرنوبي، محمد ثروت، فادية عبدالغنى وعدد آخر من الفنانين المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل.

يذكر أن بداية الفنان محمد ثروت كانت من خلال أداء شخصية المحامي راضى عبدالتواب التى جسدها فى مسلسل " مأمون وشركاه " عام 2016 مع النجم عادل إمام، ويعد هذا العمل بمثابة بداية معرفة الجمهور به ونقطة انطلاق له في عالم التمثيل، رغم أن الدور في البداية كان لا يتعدى مشهدين فى المسلسل، إلا أنه استطاع بأدائه المفاجئ للجميع أن يؤدي دورا كاملا، الأمر الذى أسعده كثيرا وزاد من حماسه للعمل أمام الزعيم عادل إمام في أولى تجاربه الفنية الحقيقية.

وعلي صعيد آخر انتهى الفنان محمد ثروت من جميع مشاهده في مسلسل اللعبة الجزء الثاني وقد لاقى إعجاب الجمهور كما هي عادته دائماً، مسلسل "اللعبة" بطولة كل من "شيكو وهشام ماجد ومي كساب وأحمد فتحي، تأليف إبراهيم صابر وأحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب و إخراج معتز التوني"

.يذكر أن آخر أعمال محمد ثروت فيلم "انت حبيبي وبس" مع بوسي ومحمود الليثي وهالة فاخر وصوفينار ومحمد محمود وأحمد حلاوة ، تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.

يعتبر الفنان محمد ثروت امتدادا للفنان الكوميدي الراحل سمير غانم ويظهر لنا ذلك من خلال حسه الكوميدي خفيف الظل وأيضاً من خلال الاكسسوارات الكوميدية التي يرتديها، حيث إنه يحرص دائماً علي توظيفها بشكل يتناسب مع الشخصية المقدمة ويضيف لها هذا الحس الكوميدي بمجرد مشاهدتها .