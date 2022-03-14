الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تُطلق استراتيجية جديدة لبناء السفن الحديثة

جريدة الدستور

أعلنت الحكومة البريطانية، عن إطلاق استراتيجيتها الوطنية لبناء السفن الحديثة (NSbS) لتنشيط صناعة بناء السفن ذات الشهرة العالمية في المملكة المتحدة، بقيمة تصل إلى أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث من المنتظر تسليم أكثر من 150 سفينة تجارية وبحرية جديدة على مدار الـ30 عامًا المقبلة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون- خلال زيارته ووزير الدفاع البريطاني بين والاس إلى حوض كاميل ليرد لبناء السفن Cammell Laird Shipyard في ميرسيسايد- "إن الاستثمارات الحكومية الجديدة تهدف إلى تحفيز ودعم أحواض بناء السفن والموردين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتوفير التمويل للبحث والتطوير في قطاع السفن والبنية التحتية، خاصة الأكثر مراعاة للبيئة، وكذلك دعم الوظائف عالية الجودة وتطوير تكنولوجيا صناعة السفن".
ونقلت وكالة أنباء جنوب الأطلنطي اليوم، عن جونسون قوله: "إن الاستراتيجية تتضمن بناء أكثر من 150 سفينة جديدة حربية ومدنية على مدار الثلاثين عامًا المقبلة، وتشمل بناء السفن الحربية الكبيرة وأيضًا زوارق قوات خفر السواحل وغيرها من السفن المدنية، وكذلك تأمين عقود التصدير والتصميم للسفن البحرية البريطانية إلى كل من أستراليا وكندا".
من جهته، أعرب وزير الدفاع البريطاني عن سعادته بإطلاق الاستراتيجية الجديدة للارتقاء بمستوى صناعة بناء السفن وتطوير القوى العاملة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة وتعزيز مستويات المعيشة والأجور في هذا القطاع الحيوي من الصناعة البريطانية، خاصة في هذا الوقت الحرج بالنسبة للاقتصاد البريطاني.
وتتضمن الاستراتيجية البريطانية أيضًا تطبيق نظام ضمان ائتمان بناء السفن الجديد (HSCGS) في المملكة المتحدة بهدف الوصول إلى التمويل اللازم للاكتتاب في العقود المحلية وضمان تكافؤ الفرص مع تأمين ضمانات ائتمان الصادرات بين المنافسين، خاصة من شركات بناء السفن في المملكة المتحدة.
وتستثمر وزارة النقل البريطانية 206 ملايين جنيه إسترليني في مكتب الشحن البريطاني لتقليل الانبعاثات (UK-SHORE)؛ لتمويل البحث والتطوير في السفن والبنية التحتية عديمة الانبعاثات.

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