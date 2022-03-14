الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل نظر قضية مقتل «هايدى» ابنة كفر شكر لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبدالجواد- تأجيل نظر قضية مقتل "هايدى. و"، ابنة قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وذلك فى أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتلها وإلقاء جثتها بطريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعى ومناقشته.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين هما: "عمر غ ع"، و"مصطفى ب ع"، وقام المتهم الأول بضرب المجني عليها إثر تواجدها معه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، بأن قام بجذبها بقوة من يدها اليمني محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وتمكن بذلك من اصطحابها لغرفة النوم، وما أن همت المجنى عليها مسرعة تجاه باب الغرفة محاولة الانصراف حتى اعترض طريقها بذراعه اليمنى فاصطدم رسغ يده اليمني بقوة بعنقها، فسقطت مغشيا عليها، مما أدى إلى توقف عضلة القلب بالفعل العصبى المنعكس على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم الثاني في إخفاء جثة المجني عليها، بأن ساعد المتهم الأول في إلقاء جثة المجنى عليها بطريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها، وإمعانا في التضليل ألقيا المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليها بالرياح التوفيقى، وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالقليوبية، وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة إحدى السيدات "تعمل بعيادة أسنان"- كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها، مُلقاة بطريق «شبرا/ بنها الحر» بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وما قرره والد المتوفاة بخروج كريمته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها إلا أنها لم تعد.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفاة «طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفاة، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على إثرها مغشياً عليها وبدت عليها علامات الوفاة، وخشية افتضاح أمره، استعان بصديقه سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة مركز كفر شكر "أمكن ضبطه" ووضع جثة المجنى عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصل عليها من الشقة محل الواقعة.

وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما (بائع- مقيم بدائرة مركز كفر شكر) مستقلين سيارة "فان" قيادة (سائق- مقيم بدائرة مركز كفر شكر) دون علم الأخيرين بالواقعة، استقل المتهم السيارة رفقتهما وبحوزته الحقيبة (التى بداخلها جثة المجنى عليها) وصولاً لمكان العثور، حيث ألقى الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفاة "أرشد عنها"، وباستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة أيدا ما جاء بأقوال المتهمين دون علمهما بالواقعة.

الداخلية شرطة القليوبية تحقيق جلسة محاكمة كفر شكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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