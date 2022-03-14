الإمارات وسلوفاكيا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلمانى

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، صقر غباش، اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس الوطني في سلوفاكيا بوريس كولار، علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان- خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين، بما يواكب العلاقات المتنامية بينهما، في إطار حرصهما على أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية قدمًا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار "غباش"، إلى عمق العلاقات الثنائية، وحرص البلدين على تقوية علاقاتهما في شتى المجالات، خاصة في المجالات الأمنية والتقنية والتجارية والصناعية، وفي مجالات التحول الذكي والرقمي، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني للوصول إلى مستوى يتناسب مع التعاون الحكومي بين البلدين، مشيدًا بالمشاركة الفعالة لسلوفاكيا في معرض إكسبو 2020 دبي.

من جهته، أكد كولار، عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين، منوهًا بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين، خاصة مذكرة التعاون لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، موضحًا أن البلدين يتفقان في الكثير من القضايا، وعلي رأسها الاهتمام بمجال الاقتصاد المستدام للمستقبل عبر تعزيز الفرص وتبادل الخبرات في المجالات الابتكارية، والصناعة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.

وثمّن كولار، الدور المهم التي تلعبه الإمارات في محاربة التطرف والإرهاب، معربًا عن إدانته ورفضه الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي واستهدافها مناطق مدنية بالإمارات.