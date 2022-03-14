الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات والأردن يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا المشتركة

جريدة الدستور

أكدت الإمارات والأردن، اليوم الإثنين، أهمية تعزيز التواصل والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا المشتركة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس لجنة شئون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الدكتور علي راشد النعيمي، مع وفد مجلس النواب الأردني، برئاسة غازي البداوي، مساعد رئيس مجلس النواب، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين.
وأشار "النعيمي"، إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين على الصعد كافة، لاسيما على المستوى البرلماني من خلال التنسيق والتعاون بين المجلسين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ومدى تقارب وجهات النظر وتطابق الرؤى والمواقف بين الجانبين في العديد من الملفات حيال مختلف القضايا المشتركة.
من جهته، أشاد الوفد البرلماني الأردني بعلاقات الأخوة القائمة بين البلدين، والتي تشهد تطورًا منذ تأسيسها قبل قرابة خمسة عقود، مثمنين التقدم الذي حققته الإمارات في مختلف المجالات وسياستها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار ونهج التسامح والتعايش.

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