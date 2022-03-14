الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق أعمال الدورة الـ15 من مؤتمر الطاقة فى الرباط

جريدة الدستور

انطلقت أعمال الدورة الـ15 من مؤتمر الطاقة، اليوم الإثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك تحت شعار (الانتقال الطاقي: حصيلة مرحلية، وآفاق عام 2035)، بحضور دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف الشرف.
وأعطى كل من وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس اتحاد الطاقة المغربي رشيد الإدريسي القيطوني، إشارة انطلاقة أعمال هذا المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الطاقة بدعم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت رعاية الملك محمد السادس.
ويشارك في أعمال المؤتمر مجموعة من الشخصيات المغربية والأجنبية، وذلك لاستعراض الحصيلة المرحلية لآفاق المستقبل لهذا القطاع الاستراتيجي. وتناقش الدورة العديد من الموضوعات في إطار 4 محاور تتضمن تسريع توظيف الطاقات المتجددة وإدماج الغاز الطبيعي باعتباره أداة للتنافسية بالنسبة للصناعة في المغرب، والهيدروجين، وإزالة الكربون من الصناعة.
كما سيكون المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين المغرب والإمارات في مجال الطاقات المتجددة، والذي يعد محطة في إطار تطوير تعزيز التعاون وتطوير الشراكات بين البلدين.
وسيشهد المؤتمر تسليط الضوء على آخر المستجدات على الصعيد المحلى والدولي، وتقديم مقترحات ملموسة كفيلة بالمساهمة في بلورة استراتيجية مغربية متجددة للطاقة أكثر طموحا وواقعية.

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