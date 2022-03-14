الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: تدمير 6 آليات حوثية فى مأرب

جريدة الدستور

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تدمير 6 آليات عسكرية حوثية، خلال العمليات العسكرية في محافظة مأرب اليمنية.

وأوضح التحالف- في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الإثنين- أنه تم تنفيذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة في صفوفهم وتدمير 6 آليات عسكرية.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية، خلال الأيام الماضية في مختلف جبهات القتال؛ والتي أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من الحوثيين بينهم قيادات بارزة.

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